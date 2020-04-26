Президент Володимир Зеленський 26 квітня розпочав робочу поїздку до Київської області, він візьме участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та нагородить вогнеборців, які гасили масштабну лісову пожежу в Зоні відчуження цього року.

Про це повідомляє Офіс Президента у своєму Telegram-каналі.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Київської області. Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні.

Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження, та вручить державні нагороди, повідомили в ОП.

Як повідомлялося, сьогодні 34-та річниця Чорнобильської катастрофи.

Повідомлялося також, що під час пожеж у Зоні відчуження, що тривають з 4 квітня 2020 року, наразі згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.