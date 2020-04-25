З "Борисполя" вилетів спецлітак до Франкфурта

Літак компанії SkyUp Airlines, який здійснює спецрейс із Києва до німецького Франкфурта, вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Про це йдеться у коментарі компанії SkyUp.

«О 19:04 за місцевим часом спецрейс PQ907 за маршрутом Київ — Франкфурт вилетів з аеропорту «Бориспіль». Відповідно до отриманого від ДАСУ роз’яснення, затримка вильоту була викликана необхідністю виконання додаткових організаційно-контрольних процедур у зв’язку з подовженням карантинних заходів», - зазначається в повідомленні.

Указується, що серед пасажирів іноземці, громадяни ЄС, у тому числі дипломати. Багато з них добираються додому через Франкфурт транзитом.

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«Цей спецрейс був організований у відповідь на численні звернення представників посольств різних країн саме для того, щоб допомогти іноземним громадянам повернутися додому», - наголошують у компанії.

Як повідомлялося, Державна авіаційна служба України не дала дозволу на спецрейс авіакомпанії SkyUp Airlines за маршрутом Київ - Франкфурт, який мав вилетіти 25 квітня о 7:45.