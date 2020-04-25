У Києві викрили масштабну схему продажу немовлят за кордон

У Києві припинили діяльність групи осіб, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Київською місцевою прокуратурою №6 спільно із працівниками Національної поліції України за результатами тривалої спецоперації припинено діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, до організації схеми причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, які підшуковували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, становив близько 50 тис. доларів США, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів США, послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями 1000-1500 доларів США.

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24 квітня 2020 року в рамках спецоперації за адресами проживання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях проведено 11 обшуків, в ході яких вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флешносії.

У ході слідчих дій також були встановлені адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

Так, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка. Після оформлення відповідних актів працівниками ювенальної превенції немовлят доправили до дитячих лікарень міста Києва.

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На теперішній час триває систематизація та аналіз вилученої документації. Проводяться заходи щодо перевірки близько 140 громадян іноземних країн на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон в порушення чинного законодавства.

Слідчі дії здійснюються слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом групи прокурорів, у тому числі ювенальних, Київської міської прокуратури №6, за участі співробітників відділу департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у м. Києві та управління карного розшуку ГУНП у м. Києві.

Фото: Офіс генпрокурора