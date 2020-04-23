СБУ блокувала механізм нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу

СБУ блокувала механізм нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу

Укрінформ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила і блокувала нелегальну міграцію через державний кордон до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередніми даними слідства, громадянин однієї з країн Центральної Азії організував механізм незаконного переправлення іноземців до країн ЄС. Він забезпечував своїм клієнтам перехід поза контрольно-пропускними пунктами на державному кордоні України з Румунією", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника та чотирьох громадян Східної Азії, які нелегально перебували на території України, під час підготовки до перетину державного кордону. Свої послуги зловмисник оцінив у 3,5 тисячі доларів США за кожного з мігрантів.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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