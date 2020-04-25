Звільнений Верланов подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора

Звільнений з посади голови Державної податкової служби Сергій Верланов 23 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністром фінансів Ігорем Уманським.

Про це він зазначив у під час свого виступу в ефірі "свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Вчора мною було подано заява до Офісу генерального прокурора по заявам Ігоря Уманського стосовно неправдивого повідомлення про злочин. Хочу, щоб було поставлено у цій ситуації крапку, - сказав він.

Як повідомлялося, під час засідання Кабміну у п'ятницю ввечері уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

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У парламенті створили ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.

Йдеться про оприлюднену у ЗМІ інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.