Коронавірус у Вишневому: що змінилося за дві доби

Про ситуацію знають на всіх рівнях – міністр охорони здоров’я заявив, що наразі вивчається, чи були зволікання у карантинних заходах

Відтоді як Укрінформ висвітлював проблему зі спалахом COVID-19 у гуртожитку Вишневого, минуло дві доби. За цей час стало відомо, що інфіковано вже 78 мешканців (було 38), кілька з них перебувають у лікарні. Чи то через розголос у ЗМІ, чи то через усвідомлення масштабу проблеми, місцева влада таки звернула увагу на катастрофічну ситуацію. Хоча мешканці гуртожитку досі хвилюються, що за деякий час про них можуть забути.

Продукти постачають коштом міста, відкрито гарячу лінію

Біля будівлі гуртожитку так само чергує Нацгвардія. Кажуть, ще у перший день ізоляції один чоловік пробував вискочити в магазин, тож нацгвардійці будуть тут упродовж усього двотижневого карантину. Всередині ж на посту постійно знаходяться медичні сестри одного з дитсадків. Із 78 інфікованих в лікарні зараз знаходяться четверо, всі інші – в гуртожитку. У випадку погіршення стану вони мають звертатися телефоном до сімейного лікаря, який випише ліки або направить в лікарню – все по протоколу. Як розповідає в коментарі Укрінформу активістка з Вишневого Людмила Мартиненко, яка допомагає людям у гуртожитку, учора тести зробили ще десятку людей, тож кількість інфікованих ще не остаточна.

Ось що повідомляється на сайті міськради Вишневого: “На даний час медичні працівники Вишнівської міської лікарні протестували 224 особи, у 78 людей виявлено COVID-19. З них – 16 дітей до 17 років. Четверо пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта – на самоізоляції під наглядом лікарів. Більшість людей навіть не підозрювали, що вони захворіли. Оскільки не мали жодних симптомів. Міська рада Вишневого забезпечує кожного мешканця гуртожитку продуктовими наборами першої необхідності. До допомоги долучаються й волонтери”.

Людмила Мартиненко говорить, що першу партію продуктів та питну воду від міста завезли учора ввечері для всіх мешканців гуртожитку. Сьогодні прийшла друга – овочі і яйця. Щоправда додає, що повідомлялося, що в пакунках будуть маски, але люди розповіли, що їх там не було. Маски сьогодні передасть волонтерка, яка власноруч пошила більше 200 штук. Артем Глінський допоміг із придбанням кварцової лампи для знезараження кімнат. Жартома додає, що міськрада організувала гарячу лінію, але коли мешканці задають незручні питання, там кидають слухавку.

На запитання про те, чого зараз людям не вистачає, Людмила Мартиненко відповідає так: “Не вистачає впевненості в тому, що про нас не забудуть. Дезінфекція була проведена повністю тільки 22 квітня. Але питання в тому, як часто вона потрібна в осередку інфекції?” (приміром, у київських багатоповерхівках дезінфекцію роблять щодня незалежно від наявності інфікованих в будинку. – Ред.)

Запитуємо, а чи проводилося епідрозслідування щодо встановлення кола контактів, адже люди тільки з понеділка дізналися, що вони інфіковані, а до цього ходили на роботу, в магазини... Пані Мартиненко відповідає, що зі слів поліції, широке епідрозслідування проводитися не буде: надто велике коло контактів не вистачить для цього людського ресурсу. Ну, це називається – буде, як Бог дасть...

Насамкінець активістка додає, що через судову тяганину із власником гуртожитку, наразі усі кімнати відключено від гарячої води, а 13 сімей ще й залишаються без світла. Місто і район так нічого і не змогли вирішити, тож люди просять про втручання області – хоча б тимчасово включити світло і гарячу воду до кінця карантину.

Обласна адміністрація: роботу над помилками провели

Сьогодні онлайн-брифінг про поточну ситуації із захворюваність на коронавірусну інфекцію в області провів в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін. Він розповів, що в гуртожитку на ізоляції перебувають 239 осіб. Усього проведено 241 ПЛР-тест, зокрема двом співробітникам гуртожитку. Також будуть обстежені і 65 співробітників поліції. Із 78 інфікованих 2 померли, 4 знаходяться лікарні, 72 – на самоізоляції. Поки що серед ізольованих лише у 10 є клінічні ознаки перебігу хвороби, а у решти – безсимптомний перебіг. Біля гуртожитку постійно чергує бригада екстреної допомоги.

“У Центральній районній лікарні в Боярці в інфекційному відділенні наявні 10 боксів на 40 ліжок. Крім того, підготовлені 53 ліжка в терапевтичному відділенні. З 23 квітня перепрофільовуються й інші ліжка та припиняється ургентна хірургічна госпіталізація. Також з 16 квітня 2020 року в комунальному некомерційному підприємстві Ірпінська центральна міська лікарня, що задіяна для допомоги пацієнтам з коронавірусом є 40 ліжок. На фахову думку лікарів цього цілком вистачає для прийому пацієнтів”, – зазначив Василь Володін.

Він також додав, що міська влада виділила грошову допомогу для забезпечення харчуванням ізольованих людей. Також відкрито гарячу лінію за номером: 093 018 53 61, на яку можна звертатися для вирішення будь-яких питань, зокрема й про доставку ліків в разі погіршення стану здоров’я.

Голова обласного департаменту охорони здоров’я Максим Іонов в коментарі Укрінформу розповідає, що стан пацієнтів, які перебувають в Києво-Святошинській центральній районній лікарні середньо стабільний, вони знаходяться під цілодобовим наглядом медпрацівників та проходять лікування. На запитання про те, чи буде проведена роз’яснювальна робота з адміністрацією інших гуртожитків області, пан Іонов відповідає, що рекомендував це зробити. Він додає, що в разі напливу пацієнтів Києво-Святошинська центральна районна лікарня теж має можливість перепрофілювати ліжка.

Сьогодні ситуацію у Вишневому прокоментував і міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна24”, повідомляє Інтерфакс. “Усе перебуває під контролем Київської обласної влади. Головний санлікар наразі розбирається, чи були зволікання зі встановленням карантинних заходів", – зазначив міністр. Що ж, сподіваємося, що ситуація у Вишневому послужить уроком для місцевої влади інших регіонів, аби уникнути подібного сценарію.

Юлія Горбань, Київ

Тим часом. На брифінгу в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін також повідомив, що в області перевіряють ще два гуртожитки.

“Наразі триває перевірка ще двох гуртожитків, де виявлені хворі на коронавірус. Перший – в Бориспільському районі в селі Петропавлівське. У гуртожитку проживає інфікована медпрацівниця. З родиною вона займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканці, клінічних проявів хвороби не мають, у всіх взяли зразки на ПЛР-тест”

В іншому гуртожитку в Гостомелі інфікований військовослужбовець Нацгвардії. Хворобу у нього виявили під час планової перевірки. Він проживає з родиною на окремому блоці з окремими кухнею та санвузлом. У членів родини теж взято аналізи.