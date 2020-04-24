В Україні виявили коронавірус у працівників в'язниці і засуджених

Серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби та осіб, узятих під варту, виявлено 4 випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, всього з осіб, узятих під варту, та персоналу ДКВС України захворіло на COVID-19 четверо.

При цьому уточнюється, що захворювання виявлено у 3 працівників ДКВС та однієї особи, узятої під варту.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.