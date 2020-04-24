На Київщині перевіряють ще два гуртожитки, де виявили коронавірус

На Київщині перевірять ще два гуртожитки через виявлення випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Також наразі триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлені хворі на коронавірус. Перший - у Бориспільському районі, село Петропавлівське, вулиця Центральна, 6. У ньому проживає інфікована медпрацівниця закладу охорони здоров'я. З родиною вона обіймає окреме крило, із власною кухнею та санвузлом. А всього там - 43 мешканці. Клінічних проявів не мають. У всіх взяли відповідні зразки на ПЛР-тести", - сказав Володін.

За його словами, перевірять ще один гуртожиток у смт. Гостомель.

"Другий випадок у нашій області - гуртожиток смт. Гостомель, вулиця Проскурівська 13. Він блочного типу, кімнати приватизовані мешканцями. Хворий один із мешканців - військовослужбовець. Хворобу виявили під час планової перевірки. Наразі він у інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. Проживає у блоці разом з двома членами родини. Кухня та санвузол у родини окремі. У членів родини, яка зараз на самоізоляції, також взято необхідні аналізи", - наголосив керівник ОДА.

Як повідомлялось, у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків 21 квітня зафіксовано масове захворювання на коронавірус. Підтверджено 78 випадків захворювання на коронавірус, з них двоє людей померли, 4 - на стаціонарі та 72 - на самоізоляції.