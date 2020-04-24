Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Чорновол

Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Чорновол

Укрінформ
Київський апеляційний суд роглядає апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновол.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду перебувають адвокати Чорновол і представники сторони обвинувачення.

Взагалі, засідання було призначене на 12:00, але у ньому було оголошено перерву на кілька годин.

Суддя після перерви заявив, що вже було заслухано поручителів, також раніше прокурор заперечив проти задоволення апеляції захисників.

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Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

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16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

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