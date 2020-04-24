Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Чорновол

Київський апеляційний суд роглядає апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновол.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду перебувають адвокати Чорновол і представники сторони обвинувачення.

Взагалі, засідання було призначене на 12:00, але у ньому було оголошено перерву на кілька годин.

Суддя після перерви заявив, що вже було заслухано поручителів, також раніше прокурор заперечив проти задоволення апеляції захисників.

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Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

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16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.