Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Чорновол
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У залі суду перебувають адвокати Чорновол і представники сторони обвинувачення.
Взагалі, засідання було призначене на 12:00, але у ньому було оголошено перерву на кілька годин.
Суддя після перерви заявив, що вже було заслухано поручителів, також раніше прокурор заперечив проти задоволення апеляції захисників.
Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.
16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.