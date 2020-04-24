Українці, які повернулися та не підключені до "Дії", пройдуть "класичну" обсервацію

Українці, які повертаються додому з-за кордону, муситимуть пройти самоізоляцію з використанням мобільного застосунку «Дія» вдома або ж проживатимуть на період обсервації у підготовлених державою приміщеннях.

Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, лише 10-15% осіб, які виїжджають за кордон, не мають смартфонів.

"Ці люди проходитимуть обсервацію в класичному форматі – тобто проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях. Додаток «Дія» дасть змогу відбувати два тижні самоізоляції вдома", - зауважили в ОП.

У свою чергу Президент підкреслив, що використання "Дії" полегшить процес ізоляції для українців.

"Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації», – сказав Зеленський.

Як зазначається, у громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленого додатку «Дія» у смартфоні.

Планується, що новація допоможе також розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

«Звісно, ми маємо допомагати нашим громадянам за кордоном. Комусь потрібна операція, у когось сплив термін дії візи, у когось закінчилися гроші. Але привозити людей ми маємо у невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян усередині держави. Треба піклуватися про українців і за кордоном, і вдома», – наголосив Президент.