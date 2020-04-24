"Ромський скандал": у Денісової вимагають публічного вибачення від мера Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків має публічно перепросити за свою "скандальну" заяву щодо вивезення представників ромів з міста до Закарпаття.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини у Telegram.

"Уповноважений ВРУ з прав людини внесла подання до Івано-Франківського міського голови з вимогою принести публічні вибачення за вказаним фактом порушення прав ромів та наголосила на необхідності в подальшому неухильно дотримуватись вимог антидискримінаційного законодавства при виконанні ним посадових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у полі зору Уповноваженого ВРУ з прав людини продовжує перебувати "безпрецедентний випадок поширення мови ворожнечі" стосовно представників ромської національної меншини з боку Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа : "Згідно з інформацією, поширеною у ЗМІ, він виправдовує свої дії порушенням ромами карантинних заходів, що не є приводом не дотримуватись норм законодавства, якими гарантовано рівність прав і свобод, а також право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання".

Як повідомлялось, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус. 12 осіб відмовились виїжджати. У відповідь на це мер порадив «зробити другу ходку» і заявив, що на це правоохоронці «мають час до наступного вівторка, 28 квітня».

22 квітня за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національна поліція розпочала кримінальне провадження. У МВС також заявили, що позиція мера Івано-Франківська є неприпустимою.