Влада бореться за повернення політв'язнів, серед яких багато кримських татар – Кулеба

Українська влада бореться за Крим і намагається робити все можливе для повернення додому політичних в'язнів, серед яких є багато кримських татар.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні з нагоди початку Священного місяця Рамадан, оприлюдненому у Facebook.

"Неможливо уявити сучасну Україну без її корінного народу – кримських татар. Сьогодні всі ми боремося за наш дім і особливо за повернення Криму, який є домом для кримськотатарського народу. Хочу окремо звернутися до сімей українських політв'язнів, серед яких переважну більшість складають кримські татари. Нам не байдужий ваш біль. Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому, аби ви зустрічали Рамадан у колі рідних та близьких", - сказав Кулеба.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав мусульман з початком Священного місяця Рамадан. "Від щирого серця вітаю мусульман України та всього світу з початком Священного місяця Рамадан. Україна унікальна. Великі релігії світу зустрілися в ній і співіснують у мирі, коріння кожної сягає глибин нашої історії", - підкреслив Кулеба.

Він наголосив на тому, що мусульманська культура складає невід'ємну частину культурної мозаїки України, а мусульманська спільнота – частина нашої української родини.

Урядовець побажав усім послідовникам ісламу, щоб попри всі випробовування благословенний Рамадан приніс мир, здоров'я і добробут.

Відома співачка Jamala у цьому відео також привітала мусульман.

"Я дуже щаслива, що у нашій країні вільно почуваються представники різних конфесій. Наша країна різноманітна та толерантна", - сказала вона.

Співачка зазначила, що цей Рамадан припадає на непрості часи, але все, що відбувається нині, невипадково. "Можливо Всевишній дає нам час поміркувати над тим, що є важливим у нашому житті, а що – ні", - припустила Jamala.

У четвер, 23 квітня, із заходом сонця у мусульман розпочинається священний місяць Рамадан. Він є найважливішим у році для послідовників ісламу та одним із 5 стовпів, на яких тримається іслам.