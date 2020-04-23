Зеленський привітав мусульман із початком Рамадану

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України та світу з початком священного місяця Рамадан.

Його вітання розміщено у Twitter Офісу Президента.

"Вітання мусульманам України та світу з початком Рамадану. Ісламські традиції та віра є невід’ємною частиною культурного розмаїття України", - зазначив Зеленський.

Він побажав мусульманам, щоб цей період став часом саморозвитку, духовного очищення та особливого милосердя до ближніх.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 квітня, із заходом сонця у мусульман почався священний місяць Рамадан. Він для ісламу дуже важливий - це місяць обов'язкового посту і молитов, переосмислення життя, очищення душі і тіла.