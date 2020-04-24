Судді апеляційних судів у стадії ліквідації не здійснюють повноваження, але отримують зарплату

Наразі в апеляційних судах, котрі проходять процедуру ліквідації, 17 суддів продовжують отримувати зарплату, не здійснюючи повноважень.

Про це сказав голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк під час звіту на засіданні Вищої ради правосуддя в четвер, що транслювався на YouTube каналі ВРП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 1 січня 2020 року в апеляційних судах, що ліквідуються, продовжували отримувати суддівську винагороду, проте не здійснювали повноважень, 18 суддів. Також у штаті апеляційних судів, що ліквідуються, перебували 67 працівників апарату, які знаходилися у соціальних відпустках та залишилися не переведені до новоутворених судів. На сьогодні 17 суддів та 47 працівників апаратів залишаються в штаті апеляційних судів, що перебувають у процесі ліквідації", - зазначив Холоднюк.

Він звернувся до ВРП з проханням розв'язати питання з переведенням суддів до новоутворених апеляційних судів.

"Наполегливо прошу вирішити питання про переведення цих суддів до новоутворених судів, оскільки їм виплачується суддівська винагорода, що призводить до витрачання бюджетних коштів, яких катастрофічно сьогодні не вистачає судовій системі", - сказав Холоднюк.

Голова ДСАУ зауважив, що протягом 2019 року ліквідаційними комісіями апеляційних судів, утвореними ДСАУ, продовжувалася процедура ліквідації, передбачена законодавством України.

Так, за словами Холоднюка, на кінець 2019 року 7 апеляційних судів повністю завершили процес ліквідації, 15 апеляційних судів знаходяться на завершальній стадії ліквідації й 18 апеляційних судів не зможуть поки завершити ліквідацію через наявність кадрових питань, необхідність завершення передачі нерухомого та рухомого майна, договірні зобов’язання з ремонтних робіт, реконструкції приміщень тощо.

Холоднюк наголосив, що станом на сьогодні ще 4 апеляційні суди завершили ліквідаційні процедури.

Таким чином, зауважив він, усього 11 апеляційних судів повністю завершили процес ліквідації.

Як повідомлялося, указом п’ятого Президента України Петра Порошенка 29 грудня 2017 року №452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» було утворено 26 апеляційних судів.

Окрім того, двома іншими указами (№454/2017 та № 455/2017) було утворено апеляційні господарські суди в апеляційних округах та апеляційні адміністративні суди в апеляційних округах.

З 3 жовтня 2018 року новостворені апеляційні суди розпочали процесуальну діяльність.