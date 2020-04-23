В Україні відкрили дитячий онлайн-садок
Про це під час онлайн-конференції розповіла директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це інноваційний проєкт Київської міської державної адміністрації, створений для того, щоб, з одного боку, надати діткам можливість безкоштовно навчатися вдома, проходити інтерактивні, корисні заняття, а, з іншого боку, батькам, які вимушені через карантин знаходитися вдома з маленькими дітьми, трохи звільнити вільного часу для власних хатніх справ або дистанційної роботи", - розповіла Богуслав.
Проєкт "Дитячий садок онлайн" створений на базі Освітнього хабу міста Києва, ним можуть безкоштовно користуватися діти з усієї України.
"У цьому році ми трохи розширили нашу цільову аудиторію, і надаємо послуги зараз і для дітей. Як ви знаєте, зараз для дітей шкільного віку створено дуже багато проєктів щодо дистанційного навчання, а для дошкільнят, на жаль, немає. Отже, наш проєкт «Дитячий садок онлайн» в першу чергу направлений на те, щоб надати до обіду, кожного дня, окрім вихідних та святкових днів, для дітей дошкільного віку, з 4 до 6 рочків корисні знання та заняття", - розповіла вона.
Так, відтепер впродовж усього карантину, діти матимуть можливість безкоштовно "відвідувати" заняття садочку в онлайн режимі з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів) за таким розкладом:
- 10:00 – Казка-йога;
- 11:00 – Англійська для дітей;
- 12:00 – Розвиваюче заняття.
До проведення занять залучили професійних викладачів.
Всі заняття будуть також доступні у записі.