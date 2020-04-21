Пірати захопили українця біля берегів Беніну – МЗС

Біля берегів Беніну пірати напали на судно «Tommi Ritscher» і, за попередньою інформацією, захопили та вивезли у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що 20 квітня Посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно «Tommi Ritscher», IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Німеччина).

«За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна», - зазначив Погорельцев.

Він додав, що Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Окрім того, Посольство України в Нігерії, яке відповідає за Бенін, звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

«Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС», - запевнив Погорельцев.

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Раніше російські ЗМІ повідомили про захоплення піратами трьох російських моряків з цього судна.

Республіка Бенін — держава на заході Африки. Межує з Нігерією, Нігером, Буркіна-Фасо, Того, південь країни омивається Гвінейською затокою.