Командувач Нацгвардії Балан захворів на COVID-19

Командувач Національної гвардії України Микола Балан захворів на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус", - написав Геращенко.

За його словами, хвороба у Балана проходить майже безсимптомно, стан здоров’я задовільний.

"Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування", - уточнив він.

Геращенко зазначив, що наразі обов’язки командувач Нацгвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

"Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі", - запевнив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.