"Як стати Youtube-блогером": Мінцифри презентувало освітній серіал

Міністерство цифрової трансформації України представило новий серіал "Як стати Youtube-блогером" на освітній платформі "Дія.Цифрова освіта".

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми живемо у часи, коли кожен із нас - медіа. За допомогою відеоформату можна ділитись унікальним досвідом, доносити прогресивні та корисні думки, а також спростовувати фейки. Можна, звісно, вести свій розважальний канал і покращувати настрій свого глядача, і це не менш важливе завдання", — заявила вона.

Іонан додала, що у Мінцифри вирішили структурувати знання про те, як правильно вести канали на Youtube. Цей серіал започатковує нову лінійку серіалів для молоді та підлітків, хоча займатись цим можна у будь-якому віці, уточнила вона.

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Серіал розповість про де шукати ідеї для власних відео; критерії вдалого відео на YouTube; авторське право; оформлення YouTube-каналу; оптимізація відео; монетизація каналу та багато іншого.

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планує запустити більше 20 освітніх серіалів.