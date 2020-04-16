Зеленський підписав закон про "самоізоляцію" та "обсервацію"

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№3320).

Про це свідчать дані з картки закону на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 16 квітня закон повернуто з підписом від Президента.

Закон актуалізовує застосовувані у світі поняття "самоізоляція", "обсервація", "спеціалізовані лікарні". Встановлюються правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб.

Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу.

Крім того, закон надає можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

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Тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

"Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, закон «Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№3320) Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 13 квітня. Того ж дня його невідкладно підписав Голова ВР.