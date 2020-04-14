Пожежа під Чорнобилем: Зеленський обіцяє не приховувати від народу правду

Президент України Володимир Зеленський обіцяє не приховувати від народу правду про пожежу у Зоні відчуження, яка вирувала останніми днями.

Відео опубліковане у Facebook.

"Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду", - сказав Глава держави.

Він подякував рятувальникам, які боролися з вогнем.

"Ми не маємо права забути про людей, які десять днів боролися з вогнем. До гасіння пожежі у зоні відчуження було залучено півтори тисячі наших рятувальників та 110 одиниць техніки, зокрема літаки та гелікоптери. Я щиро дякую нашим пожежникам та рятувальникам за мужнє виконання обов'язку. Всі дні вони ризикують життям через бездумні дії окремих осіб", - заявив глава держави.

Він також звернувся до тих громадян, які попри всі заклики подовжують палити сухостій. "Дуже раджу усім, хто досі не зрозумів, чому не можна палити траву, подивитися фотографії з місця пожежі, побачити втомлені обличчя пожежників, їхні скривавлені обпечені руки", - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що покарання за спалювання сухої трави передбачає штраф до 153 тисячі гривень або позбавлення волі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)", суттєво підвищивши штрафи за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Рятувальники ДСНС гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні з 4 квітня.

14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в зоні відчуження вдалося загасити.

Водночас, за інформацією Державного агентства з управління зоною відчуження, станом на 12:00 у Чорнобільській зоні виявлено два нові займання.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні.