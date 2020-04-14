У Авакова хочуть посилити покарання для "сталкерів" у Чорнобилі

Законодавцям необхідно зробити покарання за "сталкерство" - нелегальні проникнення у зону відчуження - більш жорстким.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Настав час законодавцям зробити покарання за "сталкерство" жорсткішим, тільки так збережемо унікальний природній світ Чорнобильської зони та її безпеку загалом", - написав він.

За його словами, "після останніх наймасштабніших пожеж і спричинених ними збитків настав час зробити суворішою відповідальність за такі незаконні "мандри".

"Судіть самі. Нині розмір штрафу згідно 461 статті КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" - смішні 310 гривень. Тільки цього року поліція Київської області склала 59 таких адмінпротоколів на порушників", - поінформував він.

За його словами, у 2019 році було складено 380 протоколів на нелегальних туристів, у 2018 - 196.

"Але тих, хто уникає навіть такого символічного покарання як штраф у 310 гривень - ще більше. Вони знахабніли вже настільки, що якщо їм тяжко вибиратися після своїх нелегальних прогулянок чорнобильськими хащами, подекуди самі дзвонять у поліцію. Та приїздить накладає адмінстягнення і вивозить їх із зони. Таке собі "таксі за адмінпротокол", - підкреслив Шевченко.

Він уточнив, що наразі закон не дає правоохоронцям у зоні, зокрема і прикордонникам ДПСУ, які так само ловлять порушників, ніякого іншого механізму покарання таких шукачів пригод, і "зона величезна - всю її проконтролювати нереально".