Голова Нацполіції задекларував квартиру в Києві, автобус дружини і 1,2 мільйона зарплати

Голова Національної поліції Ігор Клименко задекларував за 2019 рік легковий автомобіль, квартиру у Києві і 1 223 499 грн зарплати.

Його декларацію за 2019 рік розміщено на сайті НАЗК.

Згідно з нею, Клименко володіє квартирою у Києві загальною площею 67,10 м2 і вартістю 95 832 грн, де також зареєстровані його дружина і син.

У власності голови Нацполіції також є 3 ділянки загальною площею 1000 м2, 1046 м2 і 854 м2, всі - у Процеві Київської області, якими також користується його дружина. Крім того, дружина глави Нацполіції володіє ділянкою загальною площею 1500 м2 у Білій Криниці, що у Житомирській області, і ділянкою загальною площею 240 м2 у Процеві Київської області, якою користується і см Клименко.

Серед об'єктів незавершеного будівництва у декларації зазначено житловий будинок загальною площею 118 м2 у Процеві, а також будинок з циліндричного брусу загальною площею 49, 35 м2, придбаний за 209 560 грн. Обома володіє голова Нацполіції.

Клименко володіє легковим авто Mitsubishi Colt 2009 року випуску вартістю 114 тис. грн і має право користування на легкове авто Lexus RX-350 2007 року випуску, власницею якого є громадянка України Софія Онишкевич.

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Зі свого боку, дружина Клименко володіє автобусом TEMSA BG-659T 2002 року випуску, а також володіє цінними паперами у кількості 4807 одиниць у ТОВ "Виробнича компанія Фарелл" вартістю 94 361 грн.

Згідно з декларацією, Ігор Клименко отримав за минулий рік 1 223 499 грн зарплати у Нацполіції, а також 1295 грн від НПУ як державну та соціальну матеріальну допомогу.

Син голови Нацполіції Станіслав отримав торік 392 975 зарплати за основним місцем роботи - у філії "Науково-виробничий центр технічної діагностики "Техдіагаз" АТ "Укртрансгаз", 12 грн процентів від Приватбанку і 699 грн процентів від Укргазбанку.

На банківському рахунку в Приватбанку голова НПУ розмістив 190 387 грн, його син - 675 грн у Приватбанку і 12846 грн в Укргазбанку. Готівкою Ігор Клименко має 750 тис. грн, 4500 доларів і 500 євро.

Також зазначено, що Станіслав і Ігор Клименки мають обидва відкриті рахунки в Ощадбанку, але у декларації не вказана наявність чи сума коштів на цих рахунках.