Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кожари на 28 квітня

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід, обраний колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, перенесено на 28 квітня.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного К., відкладено на 28 квітня 2020 року (13 год. 40 хв.) у зв’язку із клопотанням сторони захисту про доставку підозрюваного в судове засідання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 14 млн 82 тис. грн Кожарі, який підозрюється в убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

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Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ убив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

Водночас адвокати Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться у її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру за завідомо неправдиві свідчення Марині Козерод - дружині ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари.