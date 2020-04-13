Варшавський аеропорт обіцяє показати приліт української “Мрії” онлайн

“Шановні фани, авіалюбителі та усі зацікавлені прильотом транспортного літака Ан-225 “Мрія” до варшавського аеропорту в рамках операції “Вантаж для Польщі”. Ми готуємо для вас можливість відслідковувати цю подію онлайн (як приліт так і відліт)”,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, керівництво аеропорту розуміє бажання побачити на власні очі найбільший літак у світі, але просить пам’ятати про спільну безпеку і здоров’я, і не приїжджати в район аеропорту.

“Крім того, ми готуємо для вас фільм про його приліт та розвантаження”,- додали в пресслужбі аеропорту.

Як відомо, Ан-225 “Мрія” має прибути о 10:30 (за київським часом) 14 квітня до Варшави з вантажем: 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів. Захисне медичне спорядження куплено польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

Раніше Ан-225 “Мрія” двічі привозив вантаж до Польщі: в 2003 та 2005 роках.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня після тривалої модернізації "Мрія" виконала тестовий політ над територіями Рівненської і Житомирської областей. На рахунку «Мрії» понад 200 рекордів, зафіксованих Міжнародною авіаційною федерацією і в Книзі рекордів Гіннесса. Зокрема, у 2001 році гігант побив абсолютний рекорд вантажопідйомності, піднявши 253,8 т вантажу на висоту 10 700 м.