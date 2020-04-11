Епіфаній - про Вербну неділю: Священники ПЦУ будуть поруч у молитві

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зазначив, що через карантинні обмеження немає змоги спільно освячувати вербу, але священнослужителі будуть в молитві поруч.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook.

«Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч», - сказав Епіфаній.

Він додав, що завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя.

«Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям», - звернувся Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.

В Україні 12 квітня 2020 року святкується Вербна неділя – саме так здавна називали українці свято Входу Господнього в Єрусалим і яке було останньою урочистою подією перед початком Страсного тижня, що закінчувався Пасхою.