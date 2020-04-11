Рятувальники пояснили, чому складні пожежі у зоні відчуження
Про це у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Чому ми досі гасимо пожежу, наприклад, у тій же зоні відчуження? Тому що дуже багато об’єктивних причин, які не дозволяють це зробити швидко. І взагалі, лісові пожежі швидко не гасяться. По-перше, це природний фактор, дуже різко і дуже швидко міняється і напрямок, і сила вітру. Це спонукає до того, що просто йде перекидання пожежі на інші площі», - сказав Чечоткін.
За його словами, другою причиною є те, що ці території дуже непрохідні: болотиста місцевість, де не заїде жодна одиниця техніки, і не пройде жодна людина.
«Третє – радіаційно забруднені ділянки. Ми туди своїх людей не запускаємо. І четверте – звичайно, стан (території – ред.). Немає протипожежних розривів у зоні відчуження, немає мінералізованих смуг. Це все заважає швидко реагувати на гасіння пожежі», - уточнив очільник ДСНС.