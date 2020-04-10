Чорнобильська зона у вогні, котяче ханамі й рожева суперповня

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу

Фото: Євген Котенко

Україна продовжує жити карантином через пандемію коронавірусу. З понеділка, 6 квітня, обмежувальні заходи стали ще більш жорсткими. Зокрема, забороняється ходити вулицями більше, ніж по двоє, за винятком тих, хто супроводжує дітей, а також з’являтися в громадських місцях без маски, відвідувати парки та сквери. Там з’явилися патрулі поліції та Нацгвардії.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Але і їм дотримуватися дистанції буває заскладно. Фото – з Харкова.

Фото: Юрій Рильчук

"Перепустки" до парків і скверів отримали власники собак. Однак у перший день запровадження нових карантинних заборон люди не поспішали їх дотримуватися. На фото – променад в Івано-Франківську.

Фото: Олександр Лапін

Опинилися під забороною і спортивні майданчики. Та, як демонструє фото з Вінниці, не всі це усвідомили та прийняли.

Фото: Альона Николаєвич

Тож патрулі стали проводити роз’яснювальні бесіди. На фото: охоронці порядку спілкуються с жінками, які сидять на лаві в парку "На валах" у Львові. Від початку дії обмежувальних заходів, станом на п’ятницю, 10 квітня, поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів на порушників карантину.

Фото: Олена Худякова

Однак траплялося, що правоохоронці під час патрулювання парків були й без роз’яснювальної роботи.

Фото: Микола М’якшиков

Українські комунальники продовжують освоювати роботу дезінфекторів. Так, на фото працівник комунальної служби Дніпра проводить дезінфекцію хлоровмісним розчином у під`їзді багатоквартирного будинку.

Фото: Олександр Лапін

Медики ж готові до первинного прийому хворих із респіраторними симптомами у спеціальних наметах на території лікарень. На фото: медпрацівник на території Вінницької центральної районної клінічної лікарні.

Фото: Юлія Овсяннікова

Усе частіше в захисних масках-екранах почали з’являтися й касири супермаркетів.

Фото: Євген Котенко

А люди літнього віку, яким карантинними обмеженнями рекомендовано бути вдома, почасти не можуть відмовити собі у прогулянках вулицями міст.

Фото: Юлій Зозуля

Прийшли на роботу й депутати Одеської обласної ради, щоб взяти участь у позачерговій сесії з питання про розміри доплат медичним та іншим працівниками медичних установ, які зайняті боротьбою з коронавірусом COVID-19. Форму привітання змінили, а ось наділи маски не всі.

Фото: Володимир Тарасов

Загалом, станом на 9:00 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 69 – летальні, 61 пацієнт одужав.

Фото: Володимир Тарасов

Зона відчуження у вогні: упродовж усього тижня у Чорнобильській зоні горить ліс. Повідомлення про верхову лісову пожежу площею 20 га в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка до ДСНС надійшло 4 квітня. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га.

Станом на 07:00 п’ятниці, 10 квітня, підрозділи рятувальників спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки Ан-32П та 2 вертольоти ДСНС.

Фото: Володимир Тарасов

Горіння лісового масиву в Поліському районі й сильний вітер спричинили займання будинків у селі Стара Марківка.

Фото: Юлій Зозуля

У центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова обвалився будинок-пам’ятка архітектури місцевого значення 1893 року. Напередодні його почали ремонтувати.

Фото: Віктор Кошмал

На світанку 8 квітня відбулася так звана суперповня: максимальне наближення повного Місяця до Землі. Астрономічний повний Місяць називався Рожевим. Водночас відбувся збіг повного Місяця з так званим Супермісяцем – моментом максимального наближення супутника до Землі. У суперповні (цей термін 1979 року придумав астролог Річард Нолле) місяць видається на 15% більшим, ніж зазвичай.

Фото: Сергій Гудак

Відволіктися від насичених новин тижня пропонує цей кіт на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту в Ужгороді.

Фото: Юлій Зозуля

А чотирилапий вусань із Одеси вирішив улаштувати ханамі – помилуватися цвітом сакури.

Фото: Сергій Гудак

Не відстають і українці, які вирішили порадувати себе світлинами з весняними деревами, що почали активно розквітати. На фото – селфі посеред магнолій в Ужгороді.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Карантинна романтика на набережній Дніпра в Києві.

Фото: Альона Николаєвич

Карантинні розваги на площі Ринок у Львові.

Фото: Геннадій Мінченко

Відпочинок після роботи: працівники компанії "Автомагістраль-Південь" під час ремонту шляхопроводу на проспекті Степана Бандери в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Медична маска як новий підвіс для машини у Києві.

Фото: Євген Любімов

Пакети з пляшечками для антисептиків у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Магнолії квітнуть на вулиці Ужгорода.

Фото: Олена Худякова

Верба на тлі сонця, що заходить, на Київщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

На території ландшафтної пам’ятки природи державного значення Корсак-Могила на Запоріжжі.

Фото: Олена Худякова

Місяць на Київщині.

Фото: Олена Худякова

Птах летить над водоймою в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Лелека на Київщині.

Фото: Олена Худякова

Їжак на Київщині.

Фото: Віктор Кошмал

Центр Чернігова вночі.

Фото: Юлій Зозуля

Велосипедист на Трасі здоров'я у Приморському районі Одеси.

Фото: Юрій Рильчук

Напис на стіні будівлі в Івано-Франківську.

Фото: Олександр Лапін

Люди прогулюються лісопарком у Вінниці.