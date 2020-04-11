В Україні щоденно фіксують до 800 пожеж у природних екосистемах

В Україні наразі фіксується щоденно близько 700-800 пожеж у природних екосистемах.

Про це у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми фіксуємо у середньому щоденно близько 700-800 пожеж у природних

екосистемах, а інколи бувають і такі дні, коли ми фіксуємо десь 1200 пожеж (за день - ред.). В цілому по Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року нами зафіксовано близько 17 тисяч пожеж в природних екосистемах, їх кількість зросла на чверть. І десь на третину зросла площа цих пожеж, вона становить зараз більше 20 тис. га», - зазначив він.

За його словами, «до сьогоднішнього дня ми мали три складні лісові пожежі»: одна – у Чернігівській області, там продовжується гасіння пожежі, ще одна – у Житомирській області, на кордоні з зоною відчуження, ця пожежа локалізована; також наразі продовжується гасіння пожежі в Чорнобильській зоні.

Чечоткін уточнив, що наразі Укргідрометцентр і ДСНС двічі на день роблять заміри

радіаційного фону, як в Чорнобильській зоні, так і на в’їзді в Чорнобильську зону, в цілому по Київській області і по місту Києву.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній день усі показники не перевищують природних фонових значень.

Окремо заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що у 95

відсотках випадків причинами лісових пожеж є дії людини, «або це навмисний підпал, або це бажання погратися з вогнем», тощо.