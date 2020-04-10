Зеленський - паліям: Результати вашого "байдуже" видно з космосу

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді подумати про запровадження жорсткої кримільнальної відповідальності за спалювання трави.

Про це заявив глава держави у відеозверненні.

"Я вітаю рішення (урядовий законопроєкт – ред.) про збільшення штрафів за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. В той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що у цьому році кількість пожеж у природних екосистемах зросла на 30 відсотків.

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"Ваше "байдуже" - це пожежі на території в 20 тисяч гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займається три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА", - додав Президент.

Фото: НАСА

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля".

Законопроєктом пропонується суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.