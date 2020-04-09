Бізнес доставки росте – набирає людей і дбає про безпеку

Кількість онлайн-замовлень, у порівнянні з докарантинним періодом, збільшилася – на 25-40%, а подекуди й на 75%, штат кур’єрів зріс на 20%

Карантин в Україні перетнув уже чотиритижневу межу. І, швидше за все, до закінчення терміну самоізоляційного «ув’язнення», який віднедавна став жорсткішим, ще далеко. Однак навіть тимчасові труднощі не заважають українцям здійснювати покупки. А тим більше, коли немає потреби ходити далеко. Лише один клік пальцем на екрані гаджета, і все необхідне - товари першої необхідності, медикаменти чи смаколики – доставлять під двері, а за бажання можна й безконтактно, кур’єри відповідних сервісів.

Утім, як вони працюють під час карантину, наскільки зріс їхній попит, що найчастіше замовляють клієнти та, що важливо, як піклуються про безпеку власних співробітників? Про все це ми розпитали в основних на цьому ринку – Glovo (доступні у Києві, Вишневому, Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Житомирі, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Сумах, Чернігові, Черкасах і Чернівцях), Raketa (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків), Zakaz.ua (Київ, Дніпро, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Одеса, Львів, Харків) та Rozetka.ua (вся Україна - кур’єрська доставка, у мобільні точки видачі та поштомати, а також у відділення «Нової Пошти» та «Укрпошти»).

ЗРОСТАННЯ ДО 75%: ЯК ЗМІНИВСЯ ПОПИТ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ КАРАНТИНУ

Гравці ринку відзначають більш ніж просто позитивну динаміку. PR-менеджер сервісу Raketa Сергій Колосков каже, що наразі зростання склало вже більше 40%: «На минулому тижні тестово запустили доставку продуктів з магазинів. Тому очікуємо подальшого зростання попиту».

Схожими цифрами поділилися у прес-службі Glovo. «З першого тижня карантину ми почали спостерігати зміни у попиті - у баблах (категоріях) «Супермаркети» та «Аптеки» кількість замовлень виросла в середньому на 35% і продовжує зростати. ЗНАЧНО ЗРІС І СЕРЕДНІЙ ЧЕК ЗАМОВЛЕННЯ У ЦИХ КАТЕГОРІЯХ, ДЕСЬ НА 25%. Зазначимо, що зростає тренд на безготівковий розрахунок у додатку», - повідомили у компанії.

«За перший тиждень квітня кількість замовлень збільшилась порівняно з докарантинним періодом, який розпочався 16 березня, на 74,5%», - коментує CEO сервісу доставки продуктів Zakaz.ua Андрій Курський, і наголошує, що протягом другої половини березня компанія активно працювала над збільшенням власних операційних можливостей, - Ми розмістили нові вакансії у всіх 8-ми містах, де ми присутні, активізували роботу тренінгового центру, та взяли у команду значну кількість нових комплектувальників та кур’єрів». Завдяки цьому, каже Курський, зросла кількість вільних вікон доставки: «Ми надали змогу тисячам клієнтів не наражатися на ризик захворіти, не гаяти свій час у чергах та отримати додому продукти за цінами супермаркетів».

Засновник і співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін цифри не озвучив, натомість, наголосив на вибуху активності - команда працює по 14 годин на день і практично без вихідних. «Ми по суті стали сполучною ланкою між українцями в самоізоляції та навколишнім світом. У зв’язку з цим відчуваємо відповідальність, адже зараз ми маємо швидко задовольняти щоденні потреби сотен тисяч людей», - каже Чечоткін.

ТОВАРИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ, САНІТАРІЯ ТА ЛІКИ: ЩО ЗАМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНЦІ

Співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua розповідає, що замовлення продуктів стають усе популярнішими. «Якщо раніше ми доставляли клієнту 1-2 гаджети, то зараз типовий чек складається з довгого списку продуктів та товарів першої необхідності. Відповідно, СЕРЕДНЯ ВАГА ЗАМОВЛЕНЬ ДЛЯ КОЖНОГО КУР’ЄРА НА ДЕНЬ ЗРОСЛА У 3 РАЗИ», - стверджує Чечоткін.

Сервіс доставки продуктів із супермаркетів Zakaz.ua нещодавно аналізував топ-10 товарів у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. До них увійшли: м’ясо та сосиски, овочі (лідирують картопля, капуста та помідори), молочні продукти (масло солодковершкове, молоко, сир), риба, цукерки, солодкі напої та питна вода, туалетний папір. «Для нас все ще загадка, чому попит на останню категорію так збільшився. Можливо українці беруть приклад з китайців, які використовують паперові вироби для того, щоб братися за різні поверхні громадського використання, наприклад, ручки дверей, кнопки ліфтів, а потім викидають їх у смітник», - жартує Андрій Курський із Zakaz.ua.

Натомість в Raketa повідомили, що українці й далі продовжують віддавати перевагу піці, бургерам та суші. Крім того, значно зросла кількість замовлень на домашні страви (класичну українську кухню), а також на салати та боули. Побільшала кількість замовлень і на каву, а також десерти. «Якщо раніше ми відзначали два пікові проміжки – в обід та ввечері, то зараз попит більш-менш однаковий впродовж дня, - каже PR-менеджер сервісу Сергій Колосков. - СЕРЕДНІЙ ЧЕК ЗБЕРІГСЯ НА РІВНІ 200-300 ГРИВЕНЬ. ДОСТАВКА З КАФЕ ТА РЕСТОРАНІВ, ЯК І РАНІШЕ – БЕЗКОШТОВНА. Крім того, ми стежимо, щоб ціни в додатку Raketa відповідали цінам в меню закладів. Щодо безготівкових розрахунків, то наразі цей показник становить приблизно 70%, хоча ще донедавна він становив приблизно 50%».

У Glovo також відзначили, що найчастіше українців замовляють товари першої необхідності, а також крупи, консерви, картоплю, яйця тощо. «У баблі (категорії) «Аптеки» часто замовляють парацетамол, антисептичні засоби, захисні маски. У баблі «Ресторани» серед користувачів зберігають популярність заклади, які продовжують готувати виключно для доставки», - повідомили Glovo.

Є ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ – БУДЕ Й РОБОТА: КУР’ЄРІВ ПОБІЛЬШАЛО НА 20%

«Різке збільшення попиту вплинуло на нашу потребу у нових співробітниках. У першу чергу це торкнулося комплектувальників замовлень та кур’єрів: за минулі три тижні на роботу вийшло більше 50 нових людей по всій Україні. Маємо щонайменше стільки ж вакансій, а тому продовжуємо набір персоналу», - розповідає Андрій Курський із Zakaz.ua.

«Ми постійно добираємо кур’єрів, працівників складів, операторів контакт-центру та навіть програмістів, хоча їх найважче адаптувати через віддалений режим роботи», - каже співвласник Rozetka.ua.

В Raketa також говорять, що кур'єрів у них більшає. Щодо офісних працівників, то карантин їх не зачепив. «Відділи логістики по містах проводять додаткові набори за потребою. В цілому штат кур’єрів з початку каратину збільшився приблизно на 20%», - наголосив PR-менеджер сервісу Сергій Колосков. Він каже, що в Raketa КУР’ЄРИ ЗАРОБЛЯТЬ В СЕРЕДНЬОМУ 15-30 ТИС. ГРН НА МІСЯЦЬ, в залежності від кількості доставлених замовлень та типу доставки (піші/вело/мото/авто).

«Кур'єри є не співробітниками Glovo, а незалежними суб'єктами, які підключаються до платформи. Там кур'єр самостійно обирає формат співпраці, а саме планує дні та години своєї зайнятості, територію виконання замовлень. Відповідно, із збільшенням попиту ми підключаємо до нашої платформи нових кур'єрів», - наголошують у сервісі доставки. По-перше, це допомагає уникнути перевантаження для вже підключених до платформи кур'єрів, які виконують замовлення у зручні для себе дні і години протягом тижню. А по-друге, це створює можливість для більшої кількості людей отримати додатковий дохід у непростий час. «За останні два тижні активних кур'єрів на платформі стало на 20% більше. І за потреби, в наступні тижні ми готові збільшити команду кур'єрів ще у 1.5 рази», - стверджують у Glovo. І додають: «Ми стежимо за ситуацією на ринку та піклуємося про те, щоб дохід кур'єрів відповідав українським реаліям. За нашою статистикою, ЯКЩО КУР'ЄР ОБИРАЄ ЗОНУ З ВИСОКОЮ ЧАСТОТОЮ ЗАМОВЛЕНЬ, ДОСТАВЛЯЄ ЇХ 5 ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ, ВИТРАЧАЮЧИ ПО 8 ГОДИН ЩОДЕННО - ЙОГО ДОХІД МОЖЕ СТАНОВИТИ ДО 20 ТИС. ГРН, що є вищим за середню заробітну плату у сфері обслуговування в Україні».

Що ж, дивишся на кур’єрів Raketa та Glovo і – аж заздрість бере. І не тільки через реально хороший заробіток (до слова, середня заробітна плата по Україні за лютий, тобто ще до карантину – 10847 грн., у Києві – 16447 грн.). Кур’єри сьогодні відносяться до невеликого числа «обраних», себто тих, хто може вільно пересуватися свіжим повітрям. Однак при цьому важливо не забувати про заходи безпеки. До речі, а як згадані компанії піклуються про безпеку своїх співробітників і клієнтів?

ЧИМ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ СПІВРОБІТНИКИ: ВІД ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – ДО ЩОДЕННОГО ОГЛЯДУ ЛІКАРІВ

Rozetka.ua перевела 1000 співробітників на віддалений формат роботи. Однак іншим – це кур’єри, працівники складів та оператори точок самовивозу – доводиться щодня їздити на роботу. Щоби максимально убезпечити їх, НА СКЛАДІ ДЕКІЛЬКА РАЗІВ НА ДЕНЬ ОБРОБЛЯЮТЬ ПРИМІЩЕННЯ, ЩОДНЯ УСІХ ОГЛЯДАЮТЬ ЛІКАРІ, КУР’ЄРІВ ЗАХИЩАЄМО МАСКАМИ, ОКУЛЯРАМИ ТА РУКАВИЧКАМИ. «На точках самовивозу співробітники регулярно оброблюють робочі поверхні антисептиком. Для клієнтів, які хочуть забирати замовлення в пунктах самовивозу, ми першими ввели обмеження: якомога менше людей всередині і не більше 1 людини на 10 кв. м, відстань у черзі — 1,5 м», - розповідає співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін. А ще – каже, що у кожного клієнта свої уявлення про те, якою має бути доставка. Наприклад, хтось просить кур’єра занести посилку до квартири, хтось говорить залишити пакунок під під'їздом, а потім телефонує знову з проханням підняти його на 5-й поверх. «Наші кур’єри дуже стараються допомогти кожному, і я їм особисто дуже вдячний, і за терплячість, і за роботу в такий непростий час», - переконує він.

«Усі кур’єри зобов’язані працювати в масці, та мати з собою антисептик. Кожен кур’єр застрахований на час здійснення доставки», - переконує Сергій Колосков із сервісу Raketa.

У Glovo також наголошують на безпеці: працюємо з посиленими застережними заходами для кур'єрів, партнерів та користувачів. «Ми забезпечуємо кур'єрів захисними масками, рукавичками та антисептичними засобами, доступ до яких у кур'єрів є у Glovo-центрах і партнерських закладах. Наприклад, формування замовлень з магазинів наразі здійснюється спеціальним персоналом наших партнерів. Після цього, зібрані замовлення позначають номерами та передають кур'єрам на окремих касах, - повідомили у прес-службі компанії. - Також ми адаптували процес онбордингу (прийому, набору) нових кур'єрів до актуальних умов: тренінг-сесії, інструктажі з безпечної доставки, тестування кур'єри зараз проходять онлайн. Glovo-центри для кур'єрів наразі зачинені для спільного відвідування: одночасно в центрі може перебувати до 5 людей. Після успішного проходження онбордингу, ми запрошуємо до Glovo-центрів нових кур'єрів групами по 3 особи - це отримання необхідного для виконання замовлень – фірмового рюкзака, захисної маски, антисептика. Через внутрішні канали комунікації ми постійно підтримуємо зв'язок з підключеними кур'єрами, оновлюємо інформацію про новини, локальні постанови та наголошуємо про необхідність дотримання застережних заходів».

ДЛЯ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ GLOVO ДОДАЛИ ОПЦІЮ БЕЗКОНТАКТНОЇ ДОСТАВКИ ТА СКАСУВАЛИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ «ПІДПИС» ПРО ОТРИМАННЯ. Тобто користувач може попросити кур’єра залишити замовлення в обраному місці, приміром, під дверима, на лавці біля під’їзду тощо. «Також ми рекомендуємо використовувати безготівковий розрахунок, щоб обмежити контакти між кур’єрами та користувачами», - повідомили у Glovo.

Андрій Курський із сервісу Zakaz.ua наголошує, що здоров’я клієнтів та співробітників – на першому місці. Їхні кур’єри та комплектувальники працюють у масках та рукавичках, постійно обробляють робочі поверхні та обладнання дезінфікуючими засобами, а також регулярно міряють температуру за допомогою пірометрів, ведуть журнал обліку здоров’я. Все, як належить, але… «Проблема, з якою стикаємось останнім часом – це час очікування кур’єрами клієнтів. До карантину ми доставляли замовлення до дверей, але зараз не всі люди хочуть, щоб кур’єр піднімався до них, - розповідає Андрій Курський. - Ми завжди йдемо назустріч таким побажанням, тож віддаємо пакунки на вулиці біля під’їзду. Утім, буває, що після дзвінка клієнтові нашому кур’єру доводиться чекати по 15-20 хвилин, поки клієнт спуститься, через це йде затримка по інших замовленнях. Тож просимо користувачів сервісу забирати свої пакети з продуктами одразу і поважати інших людей».

Мирослав Ліскович. Київ