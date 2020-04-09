Двох суддів Верховного суду відправили у відставку

Вища рада правосуддя звільнила у відставку 17 суддів, із яких двоє - судді Верховного суду.

Про це інформують у ВРП.

«Двох суддів Верховного Суду звільнено з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Курило Валентину з посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та Ірину Саприкіну з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Окрім того ВРП звільнила у відставку Григорія Русакова з посади судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області, Ларису Смірнову з посади судді Північного апеляційного господарського суду, Павла Черевка з посади судді Одеського апеляційного суду, Василя Багрія з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду, Ігоря Сащенка з посади судді Харківського апеляційного суду, Сергія Сьору з посади судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області, Романа Піддубного з посади судді Харківського апеляційного суду, Валерія Бездітка з посади судді Харківського апеляційного суду, Федора Вотьканича з посади судді Закарпатського апеляційного суду, Ірину Живоглядову з посади судді Дніпровського апеляційного суду, Лідію Золотарьову з посади судді Київського районного суду міста Харкова, Юлію Мазуренко з посади судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Олександра Струкова з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави, Ольгу Шахову з посади судді Чернігівського апеляційного суду та Ярослава Чопенка з посади судді Харківського апеляційного суду.