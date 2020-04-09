Приватні лабораторії щодня звітують про нові випадки COVID-19 — Кузін

ПЛР-дослідження на COVID-19 в Україні проводять 37 державних, а також дві приватні лабораторії.

Про це на брифінгу 9 квітня сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз лабораторні дослідження проводяться вже у 37 державних лабораторіях, також було додано ще дві приватні лабораторії, які також мають змогу проводити дослідження на COVID-19", - сказав Кузін.

Він зазначив, що приватні лабораторії щоденно звітують як по підтверджених випадках, так і за результатами, які вони отримують упродовж своєї роботи.

"Інформація від приватних лабораторій направляється до обласних лабораторних центрів МОЗ для того, щоб забезпечити повноцінне епідемічне розслідування", - сказав Кузін.

Протягом доби було досліджено 2396 зразків, а з початку тестування на COVID-19 було зроблено 20 608 досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 підтверджених лабораторно випадків COVID-19, 57 осіб померли, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.