Активи Іванющенка у Швейцарії залишаться замороженими

Федеральний суд Швейцарії підтвердив попереднє рішення Федерального адмінсуду, згідно з яким кошти та активи олігарха Юрія Іванющенка були заморожені урядом Швейцарії після падіння режиму Віктора Януковича у лютому 2014 року.

Про це повідомляє SWI.

Згідно з рішенням Федерального суду, активи колишнього українського депутата Юрія Іванющенка залишаться замороженими у Швейцарії.

13 грудня 2019 року уряд Швейцарії вирішив продовжити на один рік заморожування активів Януковича та його оточення, вартістю приблизно 70 мільйонів швейцарських франків (72 мільйони доларів) - у межах співпраці між органами юстиції Швейцарії та України.

Активи залишаться заблокованими відповідно до положень законодавства Швейцарії про заморожування та реституцію незаконно здобутих активів іноземних політичних діячів, що набули чинності у 2016 році.

Федеральний суд заявив, що активи Іванющенка залишатимуться заблокованими через відкриті кримінальне провадження у Швейцарії та Україні проти нього.

Як повідомлялося, була порушена кримінальна справа за підозрою у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були виконані.

Наразі за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка - Ірини заблоковані 72 мільйона франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку.