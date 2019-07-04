Швейцарія може конфіскувати заморожені мільйони Іванющенка — ЗМІ

Швейцарія може конфіскувати 72 мільйони франків колишнього соратника Віктора Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, які заблоковані на банківських рахунках його дружини в цій країні.

Про це повідомляє в четвер DW.

Як нагадує видання, 3 липня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що Іванющенко більше не перебуває у розшуку. Правоохоронці припинили його розшук після того, як прокуратура Одеської області повідомила МВС про закриття кримінального провадження проти Іванющенка. Протягом кількох років одеські слідчі безуспішно розслідували справу про незаконне заволодіння Іванющенком найбільшим ринком міста.

"Однак більш принциповою для Іванющенка є інша кримінальна справа проти нього. Вона стосується підозри у розкраданні 2013 року десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були проведені", - зазначається у публікації.

Саме за підозрою у відмиванні цих грошей, як пише видання, у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка Ірини заблоковані 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку. Ірина Іванющенко відкидає всі звинувачення і запевняє, що заблоковані гроші не пов'язані з чоловіком і "кіотським" замовленням.

У квітні цього року, як випливає з даних судового реєстру, Київський апеляційний суд зобов'язав прокуратуру закрити "кіотське" кримінальне провадження "через затягування розслідування". Це вже друге подібне рішення. Вперше адвокати Іванющенка через суд домоглися рішення про закриття справи у 2017 році, однак торік це рішення скасував Касаційний кримінальний суд.

За допомогою рішень українських судів про закриття справи Юрій Іванющенко намагається розморозити гроші, позиваючись у Швейцарії. Утім, досі спроби не були успішними, пише DW. Восени минулого року спершу позов відхилив Федеральний кримінальний суд, а згодом і Федеральний суд країни. Кошти, як постановило Федеральне відомство юстиції Швейцарії, будуть розморожені лише у тому разі, якщо Генеральна прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до судового вироку.

“Однак навіть якщо генеральний прокурор таки напише до Швейцарії листа про те, що провадження закрите, це ще не означатиме автоматичного розмороження коштів. Адже прізвище Іванющенка міститься у швейцарському санкційному списку. На відміну від ЄС і Канади, які вже зняли санкції з Іванющенка через надто повільний поступ у розслідуванні його справи, Швейцарія цього не робить”, - стверджує DW.

Швейцарське законодавство дає можливість не розморожувати активи іноземних ексможновладців навіть у тому разі, якщо іноземні країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця. У такому разі гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради - однієї з палат швейцарського парламенту.

Щоби врятувати активи від конфіскації, Іванющенко з грудня 2017 року вимагає видалити його прізвище із санкційного списку Швейцарії. Головний аргумент - Європейський Союз і Канада вже зробили це. Однак 13 травня цього року Федеральний адміністративний суд Швейцарії відмовився викреслювати Іванющенка зі списку. Судді вказали на те, що у Швейцарії і ЄС санкції проти оточення Януковича ґрунтуються на різних юридичних принципах. У Європейському Союзі активи блокуються на підставі того, що українські правоохоронні органи здійснюють розслідування проти відповідних осіб за підозрою у розкраданні державних коштів. Натомість у Швейцарії гроші блокуються на підставі того, що вони, "ймовірно, мають корупційне походження" - незалежно від того, чи іноземні правоохоронні органи можуть це довести.

За даними видання, все необхідне для розслідування справи в українських правоохоронців є. Ще наприкінці 2017 року Швейцарія передала Україні банківські документи, які можуть довести незаконне походження грошей на рахунках Іванющенка і його родини. Федеральний адміністративний суд вважає, що переданих доказів може виявитись цілком достатньо, аби українська сторона домагалася у Швейцарії конфіскації коштів Іванющенка і передачі їх Україні. "Утім, вочевидь, такого запиту Київ досі не робив", - констатує видання.

Читайте також: Ексрегіонала Іванющенка зняли з розшуку

Водночас, як повідомили DW у Федеральному суді Швейцарії, Іванющенко оскаржив травневе рішення Федерального адміністративного суду. Дата розгляду апеляції поки невідома. Поки ж швейцарські гроші Іванющенка залишаються заблокованими.

Як повідомлялося, екснардеп від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції гідності. Іванющенка підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7-й кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу щодо Іванющенка. Верховний суд заявляв, що у цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко говорив, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри правоохоронці після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення".

На початку липня стало відомо, що Іванющенка зняли з розшуку.