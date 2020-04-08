В Україні запускають радіопроєкт "100 фактів про НАТО"

Представництво НАТО в Україні і радіо "Країна ФМ" започаткували спільний проєкт "100 фактів про НАТО", який має на меті спростування міфів про Північноатлантичний Альянс.

Про це повідомив у Facebook Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Програма "100 фактів про НАТО" виходитиме в ефірі радіо "Країна ФМ" протягом 100 днів, і кожного дня слухачі матимуть нагоду дізнаватися один факт про НАТО", - йдеться у повідомленні.

Прослухати програму можна буде тричі на день - о 9.15, 13. 5 та 17.15.

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Проєкт створений для підвищення обізнаності української громадськості про НАТО і євроатлантичну інтеграцію та для спростування деяких міфів і дезінформації про НАТО.