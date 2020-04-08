В Україні за тиждень - 105 тисяч нових хворих на грип та ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 30 березня по 5 квітня, в Україні га ГРВІ та грип захворіли 105 тисяч осіб, одна людина померла.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 105 116 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років. За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 71); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності становив 274,9 на 100 000 населення, що на 42,3% менше від епідемічного порогу по Україні.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 5 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб.