У Києві захворюваність на грип та ГРВІ знижується з кожним днем

Відсоток хворих на грип та ГРВІ у столиці з кожним днем знижується.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо ситуації з грипом та ГРВІ. Завдяки обмежувальним заходам, захворюваність нижча базової лінії на 65% порівняно з позаминулим тижнем. Минулого тижня дітей у Києві захворіло 3 тисячі, дорослих - понад 4 800", - сказав Кличко.

Також,Також за його словами, минулого тижня з цими діагнозами госпіталізували 45 киян, із них - 41 дитина.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.