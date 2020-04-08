Тести на COVID-19: Ляшко обговорить з вірусологами звернення на "гарячу лінію"

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санлікар Віктор Ляшко сьогодні проведе нараду з вірусологами та керівниками лабораторій, на якій проаналізують звернення громадян на гарячу лінію з приводу проведення тестування на коронавірус.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні о 6-їй годині ми вже маємо перші аналізи телефонних дзвінків на гарячу лінію, ми маємо певні повідомлення, які приходять особисто до мене, а також ми маємо аналіз звернень з усіх гарячих ліній, і сьогодні о 6-їй годині під моїм особистим керівництвом буде проведена нарада з вірусологами, з керівниками лабораторій. Будемо розглядати кожен такий випадок, в тому числі і в Харкові, в тому числі і в Миколаєві, в тому числі і в інших областях нашої країни для того, щоб розібратися, де алгоритми надають збій або де працює людський фактор, який не дозволяє людям вчасно видавати результати», - розповів Ляшко.

Він нагадав, що вчора запрацювала телефонна гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я 0 800 505 201, на яку можна зателефонувати і залишити будь-яке повідомлення, що стосується проблем з тестуванням на коронавірус.

Водночас Ляшко повідомив, що за минулу добу зросла кількість досліджень ПЦР-методом.

«Ми провели тільки за минулу добу 2 тисячі досліджень ПЦР-методом. Тому, як я і говорив, наші лабораторії готові на сьогодні видавати 30 тисяч досліджень на тиждень і нам потрібно збільшувати саме навантаження на лабораторії, тому ми акцентуємо увагу, що людина з підозрою на коронавірусну хворобу в першу чергу телефонує до свого сімейного лікаря, в разі відсутності сімейного лікаря вона може зателефонувати на 103, після цього лікарі приймуть рішення і направлять мобільну бригаду, яка забере зразки на дослідження полімеразної ланцюгової реакції. Після цього ці зразки будуть доставлені до вірусологічної лабораторії і буде проведено дослідження. Потужності лабораторії та наявності реактивів достатньо для того щоб проводити тестування всім, хто його потребує», - наголосив головний державний санітарний лікар.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.