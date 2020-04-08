В іудеїв сьогодні ввечері розпочнеться свято Песах

Сьогодні ввечері розпочнеться одне з головних іудейських свят - Песах, яке також часто називають єврейською Пасхою.

За традицією Песах святкується протягом семи днів, але у діаспорі, що проживає за межами Ізраїлю, свято триває вісім днів.

Це свято присвячено виходу євреїв з Єгипту. Назва Песах з івриту перекладається як «пройти повз». Так як фараон не хотів відпускати євреїв з єгипетського рабства, Всевишній наслав на Єгипет свою «десяту кару» - загибель всіх первістків. Але смерть не торкнулася сімей євреїв - косяки їх будинків були позначені кров'ю жертовних ягнят.

Вихід з Єгипту був настільки поспішним і стрімким, що людям не вистачило часу чекати, поки підійде тісто для хліба, і в дорозі вони змушені були їсти прісні хлібці з борошна, змішаноо з водою. Тому під час Песаха іудеї їдять тільки прісний хліб (мацу), суворо дотримуючись інструкції Тори, яка категорично забороняє під час свята мати навіть крихту хамец - продукту, в якому містяться зернові на заквасці (хліб, пиво тощо).

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Закінчують святкування Песаха на восьмий день. У цей день читають ранкову молитву, а також влаштовують спеціальну «трапезу Мошиаха» - їдять мацу і випивають чотири келихи вина.

Як повідомлялося, цього року через епідемію коронавірусу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у зв'язку зі святкуванням Песаха вирішив заборонити з 7 по 10 квітня міжміські поїздки і ввести комендантську годину.