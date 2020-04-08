У МОЗ розповіли, яких хворих із підозрою на Covid-19 забиратимуть до лікарні

Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив перелік критеріїв, відповідно до яких здійснюватиметься госпіталізація осіб із підозрою на зараження коронавірусом.

Про це ЦГЗ повідомляє у Facebook.

Зазначається, що госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, у таких випадках:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38°С, що погано піддається корекції.

«Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої Covid-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів», - ідеться в повідомленні.

У ЦГЗ також нагадують, що специфічного лікування - як і вакцини - від Covid-19 поки ще не існує.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 хворих померли, одужали 28 пацієнтів.