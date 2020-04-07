МОЗ закликає долучатися до інформкампанії #ПідтримуюЛікарів

Міністерство охорони здоров'я України закликає усіх небайдужих долучатися до інформаційної кампанії #ПідтримуюЛікарів та висловлювати їм вдячність за те, що перебувають на передовій боротьби з COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус_інфо.

"МОЗ України закликає долучатися до інформаційної кампанії #ПідтримуюЛікарів і висловлювати вдячність медичним працівникам, що перебувають на передовій боротьби з COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Лікарі, фельдшери та медсестри щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить життя інших, нагадують у МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.