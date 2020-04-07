МОЗ отримало від Фонду Ахметова 300 тисяч експрес-тестів

Фонд Ріната Ахметова передав МОЗ 300 тис. експрес-тестів на COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"До ініціативи МОЗ щодо співпраці з бізнесом долучився Фонд Ріната Ахметова. Організація передала 300 тисяч експрес-тестів для діагностування COVID-19. Тести будуть розподілені між державними лікарнями по всій Україні і використовуватимуться виключно безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Також в МОЗ додали, що планується закупівля ще щонайменше 200 апаратів ШВЛ та іншого обладнання для лікарень.

Як повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко, Донеччина вже отримала 50 тисяч тестів для виявлення COVID-19.

"50 тисяч швидких тестів для виявлення коронавірусу COVID-19 передав Фонд Ріната Ахметова Донеччині, вони будуть розподілені по лікарнях області", - повідомив очільник області.

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Він зазначив, що держава сконцентрувала зусилля та ресурси, щоб подолати пандемію, і йому приємно відзначити, що ці зусилля підтримують і представники великого бізнесу.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів. У Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську та 1 – в Дружківці, летальний.

Фото: МОЗ, Павло Кириленко, ФБ