На Донеччині під контролем мобільних груп запрацювали 17 ринків

У Донецькій області запрацювали 17 продовольчих ринків, інші поки не мають реєстрації в Держспоживслужбі.

Про це 6 квітня на брифінгу в Краматорську заявила начальник відділу розвитку та кон’юнктури споживчого ринку управління розвитку підприємництва, адміністративних послуг та ринкового середовища департаменту економіки Донецької ОДА Тетяна Гайданська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, сьогодні не всі об’єкти ринкової торгівлі мають регистрацію, як оператора ринку харчових продуктів. Вони всі повинні бути зареєстровані в Держспоживслужбі, і ця реєстрація безкоштовна. Держспоживслужба зараз приймає заяви на реєстрацію. Станом на 6 квітня в області запрацювали 17 ринків. Це в Добропіллі, Новогродовці, Дружківці, Покровську, Селідові та в Волноваському районі. Працює тільки продовольчий сектор», - сказала Гайданська.

Вона зазначила, що в містах і районах області створені мобільні групи, які обстежують ринки. В мобільну групу входять представники органів самоврядування, Національної поліції, представники Держспоживслужби, які контролюють виконання всіх зазначених умов головного санітарного лікаря регіону.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 березня були закриті всі ринки. 1-2 квітня за умови виконання необхідних карантинних обмежень було дозволено відкриття зареєстрованих продовольчіх ринків.

В Україні на ранок 6 квітня 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

у Донецькій області зареєстровано 9 випадків захворювання коронавірусом: 6 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську, 1 – в Дружківці, летальний.

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