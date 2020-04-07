З України до Угорщини відправили автобус - забрати постраждалих у ДТП

З Ужгорода відправили автобус по українців, які потрапили в ДТП у вівторок, 7 квітня, під Будапештом. Людей сьогодні доставлять додому, тут їх оглянуть українські медики.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зранку з Ужгорода відправили автобус за українцями, котрі потрапили в ДТП під Будапештом сьогодні. Наразі 8 осіб перебувають в лікарні в Будапешті, повідомлялося, що двоє у важкому стані, але усі люди можуть транспортуватися і будуть доставлені в Україну", - повідомив Шинкарюк.

Також він поінформував про те, що людей оглянуть українські медики, тоді вони зможуть доїхати додому.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на 75-му кілометрі автомагістралі біля м.Будапешт сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев повідомив, що в результаті ДТП постраждали 9 громадян України.