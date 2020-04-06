Велику партію засобів захисту для МВС мають доправити з Китаю цього тижня - посольство

Цього тижня планується прибуття до Шанхая транспортного літака, який доправить в Україну засоби індивідуального захисту для потреб Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомило Посольство України в Китаї.

«Майже щодня до Китаю прибувають літаки з України за медичними засобами, тобто, фактично, працює регулярний повітряний міст. На цьому тижні заплановано прибуття до Шанхая великого транспортного літака, який доправить вантаж для потреб МВС України, згодом - рейс на замовлення Міноборони України», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що на території посольства тимчасово організовано збір призначених для відправлення в Україну засобів медичного захисту, окрім того, частина їх залишається на складах китайських компаній та організацій, які мають тісні зв’язки з Україною.

«З понеділка, 6 квітня, всі гуманітарні вантажі будуть завозитися на склад у міжнародному аеропорту "Шоуду" (м.Пекін), який посольству на безоплатній основі надала партнерська корпорація “АVIC”. Уся гуманітарна допомога буде акумулюватися до завантаження на борт авіакомпанії SkyUp, який, як планується, прилетить у Пекін у першій половині квітня», - поінформували у диппредставництві.