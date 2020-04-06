В Україні запустили соціальну кампанію "Підтримую лікарів"

Міністерство охорони здоров’я запустило соціальну кампанію «Підтримую лікарів».

Про це ідеться на сторінці МОЗ у Facebook.

«Міністерство охорони здоров’я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів "Підтримую лікарів". МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів», - ідеться в повідомленні.

В оприлюдненому ролику зазначається, що в Україні 117 500 лікарів, 150 500 молодшого медичного персоналу, які зараз «переживають найтяжчі часи». Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри, які щодня ходять на роботу, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

У МОЗ переконані, що держава має захистити передусім лікарів, щоб урятувати всю країну.

«Саме тому одним з пріоритетів відомства є затвердження надбавок медпрацівникам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, співпраця з українським бізнесом, який допомагає під час карантинних обмежень довозити медиків до робочих місць», - вважають у відомстві.

МОЗ також закликає українців залишатися вдома: "Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією".

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужало, 38 осіб померло.

Фото: Львівська ОДА