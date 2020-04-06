Нові правила дезінфекції та поховання хворих з COVID-19 планують оприлюднити сьогодні

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні затвердить дві постанови - про правила дезінфекції та алгоритм поховання хворих на коронавірусну хворобу.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні буде оприлюднено дві постанови головного держаного санітарного лікаря. Одна буде стосуватися саме правил дезінфекції, друга - правил та алгоритму поховання хворих з коронавірусною хворобою або з підозрою на коронавірусну хворобу», - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що в цих двох документах буде прописано, що підлягає поточній дезінфекції, а що - заключній.

«Оскільки ми бачимо часто нераціональне використання дезінфікуючих засобів, тому було прийнято рішення і на штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відпрацьовані чіткі алгоритми, і сьогодні вони будуть затверджені постановою головного державного санітарного лікаря», - наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.