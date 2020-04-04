Коронавірус небезпечний для молоді – ВООЗ

Covid-19 становить загрозу для молодих людей, зокрема і тих, які дотримуються здорового способу життя.

Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє портал Corona 24.

"Всесвітня організація охорони здоров’я фіксує поширення нового коронавірусу серед молодих та здорових людей, у них спостерігається важкий перебіг захворювання", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці ВООЗ Маргарет Гарріс, кожна людина вразлива до нової коронавірусної інфекції.

"Наразі ми бачимо підвищення рівня захворюваності серед людей молодого віку та звертаємо увагу на те, що симптоми та хід захворювання у них досить тяжкі", - зазначила Гарріс.

Гарріс також поінформувала, що "вірус не мутував, але його поширення стало настільки масштабним, що всі люди зараз стають вразливими".

У ВООЗ є інформація про те, що серед заражених коронавірусом є люди з міцним здоров'ям, наприклад, спортсмени, а також люди, які дотримуються здорового способу життя.

Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.