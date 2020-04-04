Помер науковець Іван Вакарчук, батько співака і політика

У віці 73 років помер Іван Вакарчук - колишній міністр освіти і науки України, колишній ректор Львівського університету, батько музиканта і народного депутата Святослава Вакарчука.

Про це повідомив колишній керівник Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович.

«Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь», - написав В’ятрович.

В’ятрович зазначає, що Іван Вакарчук «зробив так, що від 2008 року майже по пів мільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі».

Іван Олександрович Вакарчк (нар. 6 березня 1947, Братушани, нині Єдинецький район, Молдова) — український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.