Науковці припускають, що СОVID-19 може передаватися навіть при диханні зараженої людини

В США науковці вважають, що коронавірус може передаватися від хворої людини не лише при чханні або кашлі, але й під час розмови, а можливо, навіть просто під час дихання.

Про це повідомляє CNN.

«Результати здійснених досліджень не спростовують можливість аерозолізації вірусу під час звичайного процесу дихання», - йдеться у листі американського епідеміолога Гарві Файнберга у відповідь на запит Білого дому.

Дослідження показує, що аерозольні частинки, які людина віділяє в навколишнє середовище під час розмови та, можливо, навіть під час дихання, також можуть передавати коронавірус.

"Наявні наразі результати досліджень підтверджують можливість поширення [коронавірусу] через біоаерозолі, що утворюються безпосередньо при видиху хворих пацієнтів", - йдеться у матеріалі.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, вірус поширюється від людини до людини через дрібні краплини, що утворюються, коли заражена людина кашляє або чхає.

Як повідомлялося, у світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано більше 1 мільйона 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому понад 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч людей.